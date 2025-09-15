Meteorología: semana en Paraguay arranca con lluvias y tormentas

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - para los tres departamentos del Chaco: Presidente Hayes, el sur de Alto Paraguay y el sur y este de Boquerón.

Las precipitaciones continuarían mañana en varias zonas, entre ellas la capital. Sin embargo, el clima se normalizaría desde el miércoles.

Temperaturas altas

El ambiente se mantiene cálido en Paraguay y las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 30 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.