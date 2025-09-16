Clima

Meteorología: martes llega con más lluvias y alerta de tormentas

Las precipitaciones continuarían hoy en gran parte del territorio paraguayo y la zona norte del país está bajo alerta de “fenómenos de tiempo severo”, incluyendo tormentas “moderadas a fuertes”.

Por ABC Color
16 de septiembre de 2025 - 05:24
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2343

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde las 4:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias con tormentas y ráfagas de viento “moderadas a fuertes” - dirigida a siete departamentos del Chaco y el norte y este de la Región Oriental: Concepción, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y el centro, sur y este de Boquerón.

Lea más: Meteorología: semana en Paraguay arranca con lluvias y tormentas

El pronóstico extendido anticipa una pausa de las lluvias mañana miércoles. Sin embargo, el jueves volvería a registrar precipitaciones y tormentas en gran parte del país, incluida la capital.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Fresco a cálido

El ambiente oscila entre fresco y cálido, y las temperaturas máximas previstas para hoy serían de 30 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

Se espera un leve aumento de la temperatura mañana, con una máxima de 34 grados en la capital, aunque el jueves los índices bajarían a niveles similares a los de hoy.

Enlace copiado