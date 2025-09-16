Meteorología: martes llega con más lluvias y alerta de tormentas

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde las 4:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias con tormentas y ráfagas de viento “moderadas a fuertes” - dirigida a siete departamentos del Chaco y el norte y este de la Región Oriental: Concepción, Caaguazú, Alto Paraná, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y el centro, sur y este de Boquerón.
Lea más: Meteorología: semana en Paraguay arranca con lluvias y tormentas
El pronóstico extendido anticipa una pausa de las lluvias mañana miércoles. Sin embargo, el jueves volvería a registrar precipitaciones y tormentas en gran parte del país, incluida la capital.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Fresco a cálido
El ambiente oscila entre fresco y cálido, y las temperaturas máximas previstas para hoy serían de 30 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este, 27 en Encarnación y hasta 35 en el Chaco.
Se espera un leve aumento de la temperatura mañana, con una máxima de 34 grados en la capital, aunque el jueves los índices bajarían a niveles similares a los de hoy.