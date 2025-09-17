Meteorología: anuncian miércoles sin lluvias, pero las tormentas volverían pronto

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Sin embargo, las condiciones del tiempo cambiarían mañana jueves, con posibles precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Las temperaturas van en aumento y para hoy se esperan máximas de 34 grados centígrados en Asunción, 32 en Ciudad del Este, 31 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Se esperan temperaturas levemente más bajas mañana, con una máxima de 32 grados en la capital. Sin embargo, el viernes registraría otro aumento de la temperatura, con 36 grados de máxima en Asunción.

