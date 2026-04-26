Meteorología: nueva alerta de tormentas para cuatro departamentos de Paraguay

Poco antes de las 11:00 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” que podrían afectar en las próximas horas a parte del Chaco y al norte de la Región Oriental.

“Núcleos de tormentas persisten sobre la zona de cobertura, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, reza el aviso.

Esos fenómenos afectarían a los departamentos de San Pedro, Cordillera, Caaguazú y el sureste de Presidente Hayes.

Más días de lluvias

El pronóstico para este domingo a nivel nacional indica que seguirían registrándose lluvias y tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

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Las precipitaciones continuarían mañana, lunes, en gran parte del país y el martes en la zona norte.