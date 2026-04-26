Fallece fiscal zonal de Yguazú, oriundo de Coronel Oviedo, en violento accidente rutero en J. Eulogio Estigarribia

El percance ocurrió alrededor de las 16:15, e involucró a una camioneta Kia Sorento, guiada por la víctima fatal, que impactó contra una camioneta de la empresa Tape Porã, que se encontraba estacionada en el lugar como móvil de asistencia.

A raíz del fuerte choque, el agente fiscal sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento en el sitio. En tanto, sus acompañantes, identificadas como Lidia Liliana Cardozo (39), pareja del fiscal, y la niña Keidy Isabella Torales Cardozo, resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Luz y Vida.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo de la empresa concesionaria se encontraba detenido al costado de la ruta al momento del impacto, lo que será objeto de análisis en el marco de la investigación.

Intervinieron en el procedimiento agentes de la Comisaría 12ª de Campo 9, mientras que se aguardaba la presencia de personal de Criminalística, el Ministerio Público y el médico forense para los trámites de rigor. El caso continúa en proceso de investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.