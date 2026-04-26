Nacionales
26 de abril de 2026 - 17:58

Fallece fiscal zonal de Yguazú, oriundo de Coronel Oviedo, en violento accidente rutero en J. Eulogio Estigarribia

VDB Fiscal Edgar Torales, fellció esta tarde en un accidente de transito en J. Eulogio Estigarribia.
Fiscal Edgar Torales, falleció esta tarde en un accidente de transito en J. Eulogio Estigarribia.Gentileza

DR. JUAN EULOGIO ESTIGARRIBIA (CAMPO 9), Caaguazú. El fiscal zonal de Yguazú y oriundo de Coronel Oviedo, Edgar Modesto Torales (60), falleció este domingo tras un violento accidente de tránsito registrado sobre la Ruta PY02, a la altura del km 230, en esta ciudad.

Por Víctor Daniel Barrera

El percance ocurrió alrededor de las 16:15, e involucró a una camioneta Kia Sorento, guiada por la víctima fatal, que impactó contra una camioneta de la empresa Tape Porã, que se encontraba estacionada en el lugar como móvil de asistencia.

vdb El móvil de auxilio de la emprea Tape Porâ que se encontraba estacionado y que fue embestido por el rodado al mando del fiscal ahora fallecido Edgar Torales.
El móvil de auxilio de la empresa Tape Porâ que se encontraba estacionado y que fue embestido por el rodado al mando del fiscal ahora fallecido Edgar Torales.

A raíz del fuerte choque, el agente fiscal sufrió lesiones de extrema gravedad que derivaron en su fallecimiento en el sitio. En tanto, sus acompañantes, identificadas como Lidia Liliana Cardozo (39), pareja del fiscal, y la niña Keidy Isabella Torales Cardozo, resultaron heridas y fueron trasladadas de urgencia al Hospital Luz y Vida.

De acuerdo con los primeros datos, el vehículo de la empresa concesionaria se encontraba detenido al costado de la ruta al momento del impacto, lo que será objeto de análisis en el marco de la investigación.

vdb El vehículo en la que viajaba el fiscal Edgar Torales.
El vehículo en la que viajaba el fiscal Edgar Torales.

Intervinieron en el procedimiento agentes de la Comisaría 12ª de Campo 9, mientras que se aguardaba la presencia de personal de Criminalística, el Ministerio Público y el médico forense para los trámites de rigor. El caso continúa en proceso de investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho.