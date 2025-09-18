Meteorología anuncia lluvias y tormentas para este jueves: ¿en dónde?

Hoy se podrían registrar lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos, según la DMH.

Al respecto, la institución asegura que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional y por esto no se descartan fenómenos de tiempo severo en horas de la tarde.

La zona de cobertura corresponde al oeste de la región Occidental.

Un departamento afectado

El único departamento afectado por este aviso meteorológico es Boquerón, específicamente en su zona centro y sur.

