Meteorología: vuelven las lluvias y hay alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Desde horas de la madrugada está en vigencia una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” que afecta a dos departamentos del Chaco: el suroeste de Presidente Hayes y el centro, sur y oeste de Boquerón.

Según el pronóstico extendido, las lluvias y tormentas continuarían mañana viernes y el sábado, aunque limitadas al centro y norte del país.

La temperatura seguirá subiendo

El ambiente se mantiene caluroso en Paraguay y las temperaturas máximas anunciadas para hoy serían de 32 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

Los índices subirían aún más en los próximos días, con máximas de 36 grados el viernes y 39 grados el sábado en la capital.