Inicio de primavera: ¿frío, lluvia o calor?

El último día del invierno y el primero de la primavera estarán marcados por temperaturas que irán cambiando con el transcurrir de las horas. La Dirección de Meteorología emitió un boletín al respecto.

El 21 de septiembre marca el inicio de la primavera y tras este evento, el día se vuelve progresivamente más largo y la noche más corta, aumentando la cantidad de horas de luz solar a medida que la estación avanza hacia el solsticio de verano

El fenómeno del equinoccio de primavera

Casi 12 horas de luz y 12 de oscuridad: durante el equinoccio, el Sol se encuentra directamente sobre el ecuador, provocando que ambos hemisferios reciban la misma cantidad de luz.

Inicio de días más largos: Después del equinoccio, la inclinación de la Tierra hace que los días comiencen a alargarse gradualmente, marcando un aumento en las horas de luz y temperatura.

Pronóstico para el fin de semana

Durante el sábado 20, el ambiente continuaría muy caluroso, con vientos moderados del norte y la probabilidad de lluvias en el este, noreste y sur de la región Oriental.

Luego, desde la madrugada del domingo 21, se prevé el ingreso de un frente frío por el suroeste de la región Oriental, que durante la jornada avanzaría de forma generalizada sobre ambas regiones del país.

Este sistema generaría lluvias con tormentas eléctricas de variada intensidad y provocaría un cambio de vientos al sector sur, con intensidad moderada a fuerte, lo que favorecería un descenso gradual y significativo de las temperaturas.

Temperaturas previstas para domingo 21

Mínimas: 18 a 26°, para la región Oriental y alrededor de los 28° para la Occidental.

Máximas: 28 a 36°, para el centro, sur y este de la región Oriental y entre 39 a 41° para el norte de la región Oriental y el Chaco.