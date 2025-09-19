Meteorología: ¿tendremos lluvias y tormentas este fin de semana en Paraguay?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos nublados y vientos del noreste. Se esperan lluvias y ocasionales tormentas eléctricas, aunque solo en la zona sur del país.

Sin embargo, mañana las precipitaciones y tormentas se extenderían a más áreas del país, especialmente al este, y para el domingo abarcarían la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El ambiente se mantiene caluroso y las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 36 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 30 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

Los índices serían aún más altos mañana sábado, con una máxima de 39 grados en la capital. Sin embargo, la temperatura bajaría levemente el domingo, con 34 grados de máxima en Asunción.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy