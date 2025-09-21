Meteorología: alerta de tormentas para Asunción y nueve departamentos de Paraguay

Poco antes de las 17:30 de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por la posibilidad de que “fenómenos de tiempo severo” afecten a gran parte del país durante las últimas horas de la tarde y la primera parte de la noche de hoy.

“Celdas de tormentas se encuentran sobre el área de cobertura y no se descarta que generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual”, indica el anuncio.

Lea más: Fuertes vientos, destrozos y granizo durante intenso temporal en Itapúa

Se esperan lluvias y tormentas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes” en Asunción y en los departamentos de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapuá, Alto Paraná, Central, el oeste de Presidente Hayes y el centro y sur de Boquerón.

Tormentas continuarían mañana

El pronóstico extendido indica que las precipitaciones y tormentas continuarían en gran parte del país, incluyendo a Asunción, mañana lunes. Sin embargo, el clima volvería a normalizarse desde el martes.