Meteorología: lluvias, tormentas y descenso de la temperatura al comenzar la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos moderados del sur, lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en gran parte de Paraguay, incluyendo a Asunción, donde lluvias, truenos y fuertes vientos se registran desde la madrugada.

Está activa desde poco después de las 3:00 una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” para la capital y 15 departamentos: Concepción, San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú, Amambay, Canindeyú y Presidente Hayes.

Sin embargo, desde mañana se esperan condiciones climáticas estables en Paraguay, sin indicios que lluvias o tormentas durante los próximos días.

Baja la temperatura

Además de las lluvias y tormentas, Paraguay registra hoy un notable descenso de la temperatura luego de un fin de semana muy caluroso.

Las temperaturas máximas, que en días pasados estuvieron cerca de 40 grados centígrados, hoy serían de 23 grados en Asunción, 22 en Ciudad del Este, 21 en Encarnación y hasta 26 en el Chaco.

Los índices subirían levemente en los próximos días, con máximas de 25 grados mañana en la capital y 27 grados el miércoles.