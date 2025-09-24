Meteorología: así estará el tiempo este miércoles en Paraguay

En su pronóstico para este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos del sureste.

En la mayor parte del país no se registrarían lluvias o tormentas durante la jornada de hoy, aunque en algunas zonas del norte de la Región Oriental como Amambay o Concepción podrían darse precipitaciones dispersas.

No se esperan lluvias o tormentas durante los próximos días.

Fresco a cálido

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido en Paraguay, y las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 28 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 25 en Encarnación y hasta 32 en el Chaco.

Lea más: Tiempo en Paraguay: ¿hasta cuándo seguirá el fresco y cuándo vuelven lluvias y tormentas?

Se espera que la temperatura aumente levemente en los próximos días, con máximas de 29 grados mañana en la capital y 30 grados el viernes.