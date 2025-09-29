Meteorología: advierten de semana “atípica” con lluvias y tormentas desde esta noche

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, explicó cómo se presentará el clima esta semana, que describió como “muy singular” en lo que al tiempo se refiere.

La mayor parte de Paraguay registra hoy un ambiente caluroso y cielos mayormente nublados, y en algunas zonas – entre ellas Asunción - se han registrado lluvias leves e intermitentes durante la mañana.

El meteorólogo explicó que las condiciones podrían tornarse más inestables desde la tarde y noche de hoy, con posibles lluvias y tormentas eléctricas en varias zonas, que podrían continuar mañana e incluso el miércoles.

Lea más: Meteorología: lluvias y tormentas marcan inicio de semana en Paraguay

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mingo señaló que se trata la consecuencia de la persistencia de aire húmedo y caluroso, lo que describió como una condición típica del clima en los meses de calor en Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Leve descenso de la temperatura

Las lluvias y tormentas traerían también desde mañana un notable descenso de la temperatura, según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología.

Si bien hoy se esperan temperaturas máximas por encima de los 30 grados en la mayor parte del país, las máximas de mañana y el miércoles se situarían en torno a los 25 grados.