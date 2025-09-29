Clima

Meteorología: lluvias y tormentas marcan inicio de semana en Paraguay

Este lunes feriado y los próximos días registrarían nuevas precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del país, según advierte la Dirección de Meteorología.

29 de septiembre de 2025 - 06:13
En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida a calurosa con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

Si bien no se esperan precipitaciones en Asunción durante la jornada de hoy, parte del Chaco, el centro, sur y este de la Región Oriental sí registrarían lluvias y tormentas este lunes.

Mañana y el miércoles se esperan precipitaciones y tormentas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a la capital.

Baja la temperatura mañana

Las temperaturas se mantienen altas este lunes y se esperan temperaturas máximas de 31 grados centígrados en Asunción, 30 en Ciudad del Este, 29 en Encarnación y hasta 36 en el Chaco.

Sin embargo, en los próximos días se registraría un notable descenso de la temperatura, con máximas de 25 grados el martes y el miércoles en la capital.

