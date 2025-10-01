Meteorología: ¿dónde habrá lluvias y tormentas este miércoles en Paraguay?

En su pronóstico de este miércoles, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados y vientos del sur.

Las probabilidades de lluvias dispersas y tormentas eléctricas se mantienen altas hoy en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción y gran parte del centro, norte y este del país. En el sur se registrarían precipitaciones leves, pero no tormentas.

El departamento de Alto Paraguay, en el Chaco, está bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias “intensas” con tormentas “moderadas a fuertes” - durante las próximas horas.

Las lluvias y tormentas persistirían mañana jueves en la mayor parte del país y aún habría precipitaciones el viernes, aunque el clima tendería a mejorar desde ese día.

Fresco a cálido

El ambiente oscilaría entre fresco y cálido hoy, con máximas de 24 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 23 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

Los índices se mantendrían similares mañana. Sin embargo, el viernes registraría un aumento de la temperatura, con una máxima de 30 grados en la capital.