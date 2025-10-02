Meteorología: ¿continuarán las lluvias y tormentas hoy en Paraguay?

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Aunque el clima comenzaría a mejorar mañana viernes, aún podrían producirse precipitaciones y tormentas mañana en el norte y este del país. Para el sábado las probabilidades de lluvia son muy bajas.

El ambiente sigue oscilando entre fresco y cálido en Paraguay. Este jueves registraría temperaturas máximas de 25 grados centígrados en Asunción y Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 29 en el Chaco.

Lea más: Lluvias causaron aumento en el nivel de las aguas del río Paraguay

Sin embargo, los índices comenzarían a subir de manera importante en los próximos días. Mañana viernes registraría una máxima de 29 grados en la capital, mientras que el sábado la máxima en Asunción sería de 35 grados.