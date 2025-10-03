Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana en Paraguay?

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y neblinas en las primeras horas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Podrían registrarse lluvias e incluso ocasionales tormentas eléctricas hoy, aunque principalmente en el norte y este del país. Las condiciones se normalizarían durante los próximos días y no se esperan precipitaciones el sábado o el domingo en Paraguay.

Este viernes registraría un ambiente cálido con temperaturas máximas de 29 grados centígrados en Asunción, 26 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 33 en el Chaco.

Se espera que las temperaturas suban considerablemente en los próximos días, con máximas de 35 grados el sábado en la capital y 38 grados el domingo.