Emiten alerta especial por tormentas con vientos de hasta 80 km/h

Este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un boletín especial alertando a la ciudadanía sobre el ingreso a territorio paraguayo de un sistema de tormentas eléctricas que se daría en la parte final del día de hoy.

Según el aviso, comenzarían a registrarse tormentas y lluvias en la zona sur del país en las últimas horas de la noche de hoy. Esos fenómenos se extenderían a la mayor parte del resto del país durante la madrugada del lunes y continuarían al menos hasta la tarde de mañana.

Específicamente se esperan “tormentas con alta frecuencia” y “caída de granizos en forma puntual” en las zonas afectadas.

Podrían producirse además lluvias con acumulación de hasta 40 milímetros de agua y vientos con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

Lluvias y descenso de temperatura al comenzar la semana

El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que las lluvias podrían extenderse al menos hasta el martes.

Además, se prevé que el ingreso del sistema de tormentas haga bajar de manera considerable la temperatura desde mañana. Este domingo se prevé una temperatura máxima de 38 grados centígrados en Asunción, pero la máxima anunciada para mañana en capital sería de solo 26 grados.