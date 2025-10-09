Meteorología: sube la temperatura, pero el clima se mantiene inestable en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos nublados, vientos variables y neblina en las primeras horas.

Si bien gran parte del país no registraría lluvias o tormentas hoy, sí podrían producirse precipitaciones en el norte y este del país. Esas condiciones del tiempo se mantendrían iguales mañana, pero el sábado las lluvias podrían extenderse a la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción.

La temperatura va aumentando levemente luego de un periodo de ambiente fresco.

Para este jueves se esperan temperaturas máximas de 26 grados en Asunción y Encarnación, 22 en Ciudad del Este y hasta 30 en el Chaco.

Los índices seguirán subiendo en los próximos días, con máximas de 31 grados mañana viernes en Asunción y 35 grados el sábado.