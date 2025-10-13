Meteorología: tormentas persisten en algunas zonas de Paraguay al comenzar la semana

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos nublados y vientos del sur.

No se esperan lluvias en la mayor parte del territorio paraguayo, aunque sí podrían registrarse precipitaciones e incluso ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del norte y este del país. De hecho, desde poco antes de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” para el dos departamentos: Amambay y Concepción.

Se espera que el clima se normalice en casi todo el país mañana martes. Sin embargo, el miércoles volvería a registrar tormentas en la mayor parte del país, incluyendo a Asunción.

Fresco a cálido

El ambiente oscilaría entre fresco por la mañana y cálido en la tarde hoy en Paraguay. Las temperaturas máximas anunciadas para hoy serían de 29 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 34 en el Chaco.

Los índices subirían muy levemente en los próximos días, con máximas de 30 grados mañana en la capital y 31 grados el miércoles.