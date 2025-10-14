Clima

Meteorología: el tiempo se normaliza en Paraguay, pero pronto volverán las tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia un martes con condiciones climáticas estables en Paraguay, casi sin lluvias. Sin embargo, los próximos días volverían a registrar precipitaciones y tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

Por ABC Color
14 de octubre de 2025 - 05:14
Amanecer en Luque.
En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables.

A excepción de algunas zonas del Chaco que podrían registrar lluvias dispersas, este martes no presenta riesgo de precipitaciones o tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo.

Sin embargo, mañana miércoles, el jueves y posiblemente el viernes sí podrían registrar lluvias y tormentas en gran parte del país, incluyendo a Asunción.

Sin grandes cambios en la temperatura

El ambiente se mantiene oscilando entre fresco y cálido. Las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 30 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 35 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.

