Alerta de Meteorología por tormentas se extiende a Asunción y gran parte del país

Poco después de las 8:30 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología publicó un nuevo boletín de alerta por “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana, mientras Asunción ya registraba lluvias intensas.
“Núcleos de tormentas continúan su desarrollo e intensificación sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de hoy”, reza el anuncio.
La advertencia es de “lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la probabilidad de caída de granizos”.
La alerta abarca a Asunción y a los departamentos de San Pedro, Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central, Ñeembucú y el sur de Presidente Hayes.
Seguirá lloviendo mañana
El pronóstico extendido indica que las lluvias y tormentas podrían continuar en gran parte del país mañana sábado, aunque las condiciones del tiempo se normalizarían el domingo.