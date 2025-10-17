Meteorología: Asunción y 10 departamentos en alerta por tormentas y lluvias intensas

Poco antes de las 7:30 de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta en el que advierte de una alta probabilidad de que se produzcan lluvias y tormentas eléctricas importante en gran parte de la Región Oriental de Paraguay en las próximas horas.

“Núcleos de tormentas continúan su desarrollo e intensificación sobre el territorio nacional, con probabilidad de ocasionar fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante la mañana de hoy”, anuncia el comunicado.

El aviso advierte de lluvias “intensas” y tormentas con ráfagas de viento “moderadas a fuertes”. No descarta la ocasional caída de granizo.

La alerta va dirigida a Asunción y a los departamentos de Cordillera, Guairá, Caaguazú, Caazapá, Itapúa, Misiones, Paraguarí, Alto Paraná, Central y Ñeembucú.

Lluvias continuarían mañana

El pronóstico extendido indica que las lluvias y tormentas podrían continuar en gran parte del país mañana sábado, aunque las condiciones del tiempo se normalizarían el domingo.