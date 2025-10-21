Meteorología: clima se mantiene estable hoy, pero podría llover en los próximos días

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos parcialmente nublados y vientos variables, sin probabilidad de que se produzcan lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Las condiciones de hoy se mantendrían mañana y el jueves en la mayor parte del país, aunque algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental podrían registrar precipitaciones dispersas mañana. El jueves las lluvias podrían extenderse a más áreas, incluyendo a Asunción.

El ambiente oscila entre fresco y cálido hoy, con temperaturas máximas de 30 grados centígrados en Asunción, 28 en Ciudad del Este y Encarnación y hasta 35 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura en los próximos días.