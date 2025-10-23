Meteorología: pronostican jueves lluvioso con alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

Desde poco antes de las 4:30 está activa una alerta de posibles tormentas eléctricas “moderadas” para el oeste del departamento de Presidente Hayes y el suroeste de Boquerón, en la Región Occidental.

No se esperan lluvias mañana viernes. Sin embargo, el sábado se registrarían precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del país.

Temperatura sube y baja

El ambiente se mantiene cálido y las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 28 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Bomberos tratan de controlar los incendios forestales en Bahía Negra

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La temperatura subiría notablemente mañana, con una máxima de 36 grados en la capital, pero el sábado volvería a bajar a niveles similares a los de hoy.