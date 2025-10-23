Meteorología: pronostican jueves lluvioso con alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada cálida con cielos mayormente nublados, vientos variables y lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.
Desde poco antes de las 4:30 está activa una alerta de posibles tormentas eléctricas “moderadas” para el oeste del departamento de Presidente Hayes y el suroeste de Boquerón, en la Región Occidental.
No se esperan lluvias mañana viernes. Sin embargo, el sábado se registrarían precipitaciones y tormentas eléctricas en gran parte del país.
Temperatura sube y baja
El ambiente se mantiene cálido y las temperaturas máximas anunciadas para hoy son de 28 grados centígrados en Asunción, 29 en Ciudad del Este, 26 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.
La temperatura subiría notablemente mañana, con una máxima de 36 grados en la capital, pero el sábado volvería a bajar a niveles similares a los de hoy.