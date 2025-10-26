Meteorología: Paraguay sigue en alerta por tormentas este domingo

En su pronóstico de este domingo, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte y este del país.

Desde poco antes de las 7:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - en cuatro departamentos: Alto Paraguay, Amambay, Concepción y el noreste de Presidente Hayes.

Las precipitaciones continuarían al menos hasta el martes en varias zonas del país.

Fresco a cálido

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido este domingo, con temperaturas máximas que llegarían a 24 grados centígrados en Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 26 grados en el Chaco.

Se registraría un leve aumento de la temperatura mañana, con una máxima de 28 grados en la capitla, aunque los índices volverían a bajar el martes a niveles similares a los de hoy.