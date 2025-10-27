Clima

Meteorología: inicio de semana lluvioso y con alerta de tormentas en Paraguay

El clima sigue inestable en Paraguay luego de un fin de semana de lluvias y se espera que las precipitaciones continúen hoy en la mayor parte del país. Cinco departamentos están bajo alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” durante la mañana.

27 de octubre de 2025 - 05:31
En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el este y norte.

Desde poco después de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - durante la mañana de hoy en cinco departamentos: Concepción, Amambay, el centro y norte de Presidente Hayes, el sur y oeste de Alto Paraguay, y el centro, sur y este de Boquerón.

Las lluvias persistirían en gran parte del país mañana martes, pero el clima comenzaría a normalizarse el miércoles.

Fresco a cálido

El ambiente oscila hoy entre fresco y cálido, y las temperaturas máximas anunciadas serían de 28 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 29 en el Chaco.

Se registraría un descenso de la temperatura mañana y el miércoles, con máximas de 24 grados en la capital en ambos días.