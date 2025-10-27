Meteorología: inicio de semana lluvioso y con alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sureste, lluvias dispersas en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el este y norte.

Desde poco después de las 5:00 está vigente una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” - durante la mañana de hoy en cinco departamentos: Concepción, Amambay, el centro y norte de Presidente Hayes, el sur y oeste de Alto Paraguay, y el centro, sur y este de Boquerón.

Las lluvias persistirían en gran parte del país mañana martes, pero el clima comenzaría a normalizarse el miércoles.

Fresco a cálido

El ambiente oscila hoy entre fresco y cálido, y las temperaturas máximas anunciadas serían de 28 grados centígrados en Asunción, 27 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 29 en el Chaco.

Se registraría un descenso de la temperatura mañana y el miércoles, con máximas de 24 grados en la capital en ambos días.