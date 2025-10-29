Ambiente fresco y menos lluvias: así estará el tiempo hoy

El clima inestable que marcó el inicio de la semana comenzará a ceder desde este miércoles 29 de octubre, según el último informe de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH). Las lluvias se limitarían al extremo norte de ambas regiones, donde podrían registrarse chaparrones dispersos, pero tenderán a disminuir gradualmente a lo largo del día.

En el resto del territorio nacional, predominaría un cielo mayormente nublado, acompañado de vientos del sur, lo que mantendrá un ambiente fresco y estable durante la jornada.

Temperaturas previstas para hoy

Para el jueves 30 y los días siguientes, las condiciones mejorarían de manera generalizada, con un cielo parcialmente nublado, vientos del sureste de intensidad variable y baja probabilidad de lluvias en todo el país, informó la Dirección de Meteorología.