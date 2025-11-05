Meteorología anuncia lluvias y tormentas en la región Occidental

Según la DMH, este miércoles se registrarían lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la probabilidad de caída de granizos.

Asimismo, aseguran que núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre el territorio nacional con probabilidad de generar fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante lo que resta de la tarde y las primeras horas de la noche.

La zona de cobertura corresponde al norte de la región Occidental.

Dos departamentos afectados

Los dos departamentos donde se registrarían los mencionados fenómenos son: Alto Paraguay y Boquerón, en su zona este.

