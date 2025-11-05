Tras fuertes tormentas, persiste la alerta en gran parte del país

Según las previsiones meteorológicas, las condiciones de ambiente inestable seguirán este día miércoles. El cielo seguirá mayormente nublado, con vientos variables, luego del sureste.

La jornada seguirá cálida, con mínimas en torno a los 22 °C y máximas de hasta 30 °C.

Seguirán las lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, sobre todo durante las primeras horas del día.

Alerta vigente para ocho departamentos

Además, desde las 4:46 se encuentra vigente un aviso meteorológico que indica que núcleos de tormentas continúan su desarrollo sobre el centro, norte y este de la región Oriental y el sur de la región Occidental.

Es alta la probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de forma puntual durante las primeras horas de la mañana de hoy

Los departamentos que deben extremar precauciones son: