Meteorología anuncia tormentas eléctricas en Asunción y estos 11 departamentos

Según la DMH, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la alta probabilidad de caída de granizos son las condiciones de tiempo que se presentarán este viernes.
Asimismo, aseguran que un “sistema de tormentas” continúa intensificándose y se expande sobre el territorio nacional, una condición que incrementa la probabilidad de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante esta tarde.
La zona de cobertura del aviso corresponde a ambas regiones del país: Oriental y Occidental.
Capital y departamentos afectados
Estas condiciones de tiempo se presentarán en la capital, Asunción, y estos 11 departamentos del país:
- Suroeste de Concepción
- San Pedro
- Cordillera
- Guairá
- Caaguazú
- Caazapá
- Centro, norte y este de Itapúa
- Centro, norte y este de Paraguarí
- Alto Paraná
- Centro, este y norte de Central
- Sureste de Presidente Hayes
