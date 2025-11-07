Clima
07 de noviembre de 2025 - 15:26

Meteorología anuncia tormentas eléctricas en Asunción y estos 11 departamentos

Cielo nublado en Asunción.
La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) confirmó que este viernes se registrarán lluvias y tormentas eléctricas en Asunción y también 11 departamentos del país. ¿Cuáles? En la siguiente nota, más detalles.

Según la DMH, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la alta probabilidad de caída de granizos son las condiciones de tiempo que se presentarán este viernes.

Asimismo, aseguran que un “sistema de tormentas” continúa intensificándose y se expande sobre el territorio nacional, una condición que incrementa la probabilidad de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura del aviso corresponde a ambas regiones del país: Oriental y Occidental.

Capital y departamentos afectados

Estas condiciones de tiempo se presentarán en la capital, Asunción, y estos 11 departamentos del país:

  1. Suroeste de Concepción
  2. San Pedro
  3. Cordillera
  4. Guairá
  5. Caaguazú
  6. Caazapá
  7. Centro, norte y este de Itapúa
  8. Centro, norte y este de Paraguarí
  9. Alto Paraná
  10. Centro, este y norte de Central
  11. Sureste de Presidente Hayes

