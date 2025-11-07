Meteorología anuncia tormentas eléctricas en Asunción y estos 11 departamentos

Según la DMH, lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos fuertes a muy fuertes e incluso la alta probabilidad de caída de granizos son las condiciones de tiempo que se presentarán este viernes.

Asimismo, aseguran que un “sistema de tormentas” continúa intensificándose y se expande sobre el territorio nacional, una condición que incrementa la probabilidad de fenómenos de tiempo severo en forma puntual durante esta tarde.

La zona de cobertura del aviso corresponde a ambas regiones del país: Oriental y Occidental.

Capital y departamentos afectados

Estas condiciones de tiempo se presentarán en la capital, Asunción, y estos 11 departamentos del país:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Suroeste de Concepción San Pedro Cordillera Guairá Caaguazú Caazapá Centro, norte y este de Itapúa Centro, norte y este de Paraguarí Alto Paraná Centro, este y norte de Central Sureste de Presidente Hayes

Lea más: Hielo milenario: científicos extraen tesoros del clima en un remoto glaciar