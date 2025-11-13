Once departamentos permanecen bajo alerta de tormentas durante la madrugada

La Dirección de Meteorología e Hidrología emitió en la noche de este miércoles un nuevo aviso en el que mantiene bajo alerta de tormentas a 11 departamentos del país, tanto de la Región Oriental como de la Occidental.

El informe fue actualizado a las 23:30, y advierte sobre la posibilidad de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento intensas y ocasional caída de granizos en forma puntual durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

Según el reporte, núcleos de tormentas continúan desarrollándose en distintas zonas del territorio nacional, por lo que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en las próximas horas.

Departamentos afectados

Los departamentos afectados son: centro y sur de Concepción, San Pedro, Cordillera, Caaguazú, norte de Alto Paraná, Ñeembucú, centro y sur de Amambay, Canindeyú, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

