Meteorología: semana arranca con más lluvias y alerta de tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte.

Desde poco después de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas con vientos “fuertes a muy fuertes” - para cuatro departamentos norteños: Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Boquerón.

El ambiente oscila hoy entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que alcanzarían 26 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 27 en el Chaco.

Los índices aumentarían en los próximos días y llegarían a 28 grados mañana martes en la capital y 31 grados el miércoles.