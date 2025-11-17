Clima
17 de noviembre de 2025 - 05:22

Meteorología: semana arranca con más lluvias y alerta de tormentas en Paraguay

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2389

Luego de las intensas precipitaciones registradas ayer en varias zonas del país, este lunes traería nuevas lluvias y tormentas a la mayor parte del territorio paraguayo. Cuatro departamentos están en alerta por posibles “fenómenos de tiempo severo” en las próximas horas.

Por ABC Color

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos mayormente nublados, vientos del sur, lluvias dispersas en la mayor parte del país - incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas principalmente en el norte.

Desde poco después de las 5:00 está activa una alerta de posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas con vientos “fuertes a muy fuertes” - para cuatro departamentos norteños: Concepción, Amambay, Alto Paraguay y Boquerón.

El ambiente oscila hoy entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que alcanzarían 26 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este, 24 en Encarnación y hasta 27 en el Chaco.

Lea más: Lluvias modifican los niveles de los ríos: así se encuentran hoy

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los índices aumentarían en los próximos días y llegarían a 28 grados mañana martes en la capital y 31 grados el miércoles.