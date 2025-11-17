Temporal en Paraguay: ráfagas de vientos superaron 100 kilómetros por hora

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, Eduardo Mingo, de la Dirección de Meteorología e Hidrología, brindó datos sobre el temporal que afectó ayer domingo a gran parte del territorio paraguayo e indicó cómo se presentará el tiempo en los próximos días.

Lluvias intensas y fuertes vientos marcaron la jornada del domingo en gran parte de Paraguay, causando destrozos en varios puntos del país.

Mingo comentó que los datos registrados ayer por la Dirección de Meteorología indican que se registraron vientos de hasta 110 kilómetros por hora en ráfagas - no de manera sostenida – en Asunción, el departamento Central y otros departamentos como Itapúa, Presidente Hayes, Concepción y parte de Paraguarí.

Específicamente, la estación de medición de vientos de referencia para Asunción y Central de la Dirección de Meteorología, ubicada en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, registró ráfagas de hasta 103 kilómetros por hora.

Mingo agregó que ráfagas de alta intensidad como las registradas ayer pueden ser más perjudiciales para las estructuras que vientos sostenidos con la misma velocidad, ya que causan que las estructuras oscilen.

Sin embargo, enfatizó que no hay reportes que indiquen que ayer se registraron tornados en territorio paraguayo.

En promedio, las lluvias registradas ayer tuvieron acumulación de hasta 70 milímetros de agua.

Días calurosos y nuevas lluvias durante el fin de semana

Este lunes, en horas de la mañana, seguían registrándose lluvias importantes en el norte y este del país, en el departamento de Alto Paraguay, aunque Mingo señaló que las condiciones irán mejorando paulatinamente con el paso de las horas.

El frente de aire frío que ingresó ayer al país seguirá sintiéndose mañana con un “amanecer algo templado”, aunque las temperaturas irán aumentando durante la semana.

El meteorólogo advirtió que los próximos días podrían registrar “mucho calor húmedo”, lo que podría causar “otro fin de semana pasado por agua”.