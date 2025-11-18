Clima
18 de noviembre de 2025 - 05:21

Meteorología: ¿cómo estará el tiempo este martes en Paraguay?

Amanecer en el centro de Asunción.

El clima en Paraguay comienza a normalizarse luego de un fin de semana de lluvias intensas, pero la posibilidad de precipitaciones aún se mantiene en algunas zonas del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada fresca a cálida con cielos escasamente nublados y vientos del sur, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en la mayor parte del país.

Serían excepciones algunas zonas del este del país, entre ellas Ciudad del Este, que podrían registrar precipitaciones dispersas durante el trascurso de la jornada.

No se esperan lluvias o tormentas durante los próximos días.

Temperatura en aumento

El ambiente se mantiene entre fresco y cálido, con temperaturas máximas que hoy llegarían a 28 grados centígrados en Asunción, 25 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 31 en el Chaco.

Los índices aumentarían levemente en los próximos días, con máximas de 31 grados en la capital mañana miércoles y 33 grados el jueves.