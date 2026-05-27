Chats confirman “gestión” de senador Zacarías Irún

El senador cartista Javier Zacarías Irún pretendió instalar la versión de que está en contra del “prebendarismo” para zafar de los audios en los que se comprometía a conseguir cargos en Itaipú “en un segundo”. Según el legislador, la filtración de los audios solo demuestra que no accedió a una supuesta “extorsión” del presidente de seccional de Ciudad del Este, Osvaldo Sánchez Jara.

Sin embargo, chats proveídos a ABC por fuentes verificadas echan por tierra esta versión. Los mensajes confirman que Zacarías Irún ejecutó la orden de inmediato. Apenas 24 horas después de las conversaciones, la binacional emitió de forma exprés la documentación mencionada en el mensaje de texto.

Minuto a minuto

La reunión grabada entre el senador Zacarías Irún y el operador esteño Sánchez Jara tuvo lugar en la mañana del 26 de marzo de 2026. Tras el encuentro, el dirigente de Ciudad del Este le remitió al parlamentario –a las 11:46– la contraseña de la mesa de entrada del pedido de su hermano de madre, Avilio Acuña Jara.

Solo 25 minutos después, el senador llamó a su operador, a quien minutos antes inclusive se le ofreció como su “secretario para hacer los trámites”.

Puntualmente a las 17:00 de ese mismo día, llegó el mensaje demoledor: el senador le reenvió a su operador la respuesta que le dio un alto funcionario de Itaipú. En el texto, el subordinado se dirige al parlamentario como “Señor“, dejando al desnudo el poder fáctico que ejerce sobre la binacional. En ese chat se especificaba que la Autorización de Servicio (AS) ya se enviaría al interesado para su firma.

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El “trámite” se cumplió a rajatabla. Al día siguiente, 27 de marzo de 2026 –casi 24 horas después del cruce de chats–, el hermano del seccionalero firmó la Autorización de Servicio junto al mismísimo director general de la Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún. La “gestión” del senador se había consumado.