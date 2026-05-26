Mario Abdo dice que Peña debe “hacerle una estatua” porque en su gobierno se hizo multimillonario

“No, yo respeto el trabajo institucional. Ahora, lo que sí digo es que, según lo que vimos, imagínense Santiago Peña aumentó su patrimonio en G. 23.000 millones los cinco años del gobierno de la gente. Así que le vino muy bien que yo le haya ganado las elecciones porque, imagínense, en cinco años aumentó su patrimonio casi G. 5.000 millones por año, así que tiene que hacerle una estatua, a Marito, porque gracias a mi gobierno se hizo un multimillonario el presidente (Peña)”.

Así expresó esta noche en la ciudad de Coronel Oviedo, el expresidente de la República y líder del movimiento Colorado Añetete, Mario Abdo Benítez, de acara a las internas municipales previstas el domingo 7 de junio.

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Sus palabras fueron vertidas en un acto de apoyo a la precandidatura a intendente de Coronel Oviedo, Roly Gaona, por Colorado Añetete. En el mitin asistieron, entre otros, el senador colorado disidente Mario Varela. Arnoldo Wiens, presidenciable por Añetete para el 2028 no asistió porque desarrolla reuniones con dirigentes en Capital, según se informó.

El exmandatario (2018-2023), aludió al examen de correspondencia del patrimonio del presidente Santiago Peña, que según los informes, alteró cifras de sus declaraciones juradas sobre la marcha e introdujo bienes ocultos mediante una “nota aclaratoria” a la Contraloría General de la República (CGR).

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Pese a la gravedad de modificar una declaración en pleno análisis, el ente conducido por Camilo Benítez aceptó el “retoque” en silencio, evitó sancionar al mandatario y blanqueó el bache un mes antes de enviar el dictamen al Ministerio Público.

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El 15 de abril de 2026 –a solo semanas de que se entregara ese informe final a la Fiscalía–, el ente de control realizó ajustes llamativos a partir de una “nota aclaratoria” donde el presidente pretendió normalizar la omisión de inmuebles, acciones, bonos y groseros errores de cálculo en sus manifestaciones de bienes. El blindaje se activó seis meses después de su última presentación oficial y en el momento de mayor presión sobre su patrimonio.

Bajo el argumento de “coadyuvar” con el órgano de control, Peña admitió que tuvo que hacer un cruce de datos con auxilio de sus asesores financieros. Aunque el mandatario intentó vender la presentación de su manifestación de bienes en octubre del año pasado como un acto espontáneo de “transparencia”, la cronología lo desmiente, ya que coincidió con el estallido del escándalo de los presuntos “sobres con dinero” en Mburuvicha Róga y la filtración de su ostentosa casa de verano en San Bernardino.

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“Abrazo republicano”

En otro momento, Abdo Benítez fue consultado si habría abrazo republicano con el movimiento Honor Colorado luego de las internas y con miras a las elecciones municipales del 4 de octubre. Respondió: “El abrazo republicano es con el pueblo colorado, que le vamos a unir a nuestro pueblo”.