Meteorología: ¿cuándo volvería a llover en Paraguay?

En su pronóstico para este jueves, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada fresca al amanecer y calurosa por la tarde, con cielos escasamente nublados y vientos del noreste, sin probabilidad de lluvias o tormentas eléctricas en territorio paraguayo.

Mañana viernes tampoco se registrarían precipitaciones, aunque sí un aumento en la nubosidad en la mayor parte del país que el sábado daría lugar a lluvias dispersas en varias zonas del norte, este y centro del país, entre ellas Asunción.

Las temperaturas siguen aumentando levemente y hoy se esperan máximas de 33 grados centígrados en Asunción, 31 en Ciudad del Este y Encarnación, y hasta 36 en el Chaco.

Se esperan temperaturas similares mañana y un leve descenso de los índices el sábado.