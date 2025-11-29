Clima
29 de noviembre de 2025 - 07:38

Meteorología: pronostican sábado caluroso y con lluvias en Paraguay

El pronóstico meteorológico para hoy anuncia temperaturas muy altas, lluvias dispersas en Asunción y varias otras zonas del país, y posibles tormentas eléctricas en el norte. Los próximos días traerán más precipitaciones y tormentas en gran parte del país.

Por ABC Color

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos nublados y vientos del noreste. Se esperan chaparrones en Asunción y hay probabilidad de tormentas eléctricas principalmente en gran parte del Chaco y el norte de la Región Oriental.

Las precipitaciones y tormentas continuarían y se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo entre mañana domingo y el lunes.

El calor sigue siendo intenso en Paraguay y este sábado las temperaturas máximas serían de 38 grados centígrados en Asunción, 36 en Ciudad del Este, 37 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Los índices se mantendrían similares el domingo. Sin embargo, se espera un notable descenso de la temperatura el lunes, con una máxima de 30 grados en la capital.