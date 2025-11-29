Meteorología: pronostican sábado caluroso y con lluvias en Paraguay

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada calurosa con cielos nublados y vientos del noreste. Se esperan chaparrones en Asunción y hay probabilidad de tormentas eléctricas principalmente en gran parte del Chaco y el norte de la Región Oriental.

Las precipitaciones y tormentas continuarían y se extenderían a la mayor parte del territorio paraguayo entre mañana domingo y el lunes.

El calor sigue siendo intenso en Paraguay y este sábado las temperaturas máximas serían de 38 grados centígrados en Asunción, 36 en Ciudad del Este, 37 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Los índices se mantendrían similares el domingo. Sin embargo, se espera un notable descenso de la temperatura el lunes, con una máxima de 30 grados en la capital.