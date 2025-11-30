Alerta por tormentas esta noche: estas son las zonas afectadas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió a las 19:52 de este domingo una alerta por tormentas, con ráfagas de vientos moderadas a intensas y probabilidad de caída de granizos, que se darían de manera puntual durante la noche de hoy.

El informe detalla que el sistema de tormentas avanza en la región Oriental y el sur del Chaco, con alta inestabilidad atmosférica capaz de generar fenómenos de tiempo severo.

Lea más: Núcleo de tormentas intensas ingresó a Encarnación

Los departamentos afectados

Hasta el momento, los departamentos alcanzados por el temporal son San Pedro, Cordillera, el centro y este de Guairá, además de Caaguazú, el noreste de Caazapá, el este de Itapúa y el centro y sur de Alto Paraná. También se incluyen zonas del centro y sur de Presidente Hayes.

Según un boletín especial difundido previamente, el temporal se inició en el sur de la región Oriental y se extendería a áreas del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La inestabilidad permitiría que núcleos de tormentas continúen formándose e intensificándose el lunes, incluso hasta las primeras horas del martes 02.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La previsión indica acumulados de lluvia entre 40 y 90 mm, descargas eléctricas de alta frecuencia y ráfagas de viento en torno a los 100 km/h.