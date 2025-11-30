Clima
Alerta por tormentas esta noche: estas son las zonas afectadas

Dirección de Meteorología advierte de tormentas en Paraguay
Un sistema de tormentas avanza sobre el territorio nacional y afecta a zonas de la región Oriental y el sur del Chaco. Hay alerta por lluvias, vientos, descargas eléctricas y posible caída de granizo. La inestabilidad continuaría por varios días, según informa Meteorología.

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió a las 19:52 de este domingo una alerta por tormentas, con ráfagas de vientos moderadas a intensas y probabilidad de caída de granizos, que se darían de manera puntual durante la noche de hoy.

El informe detalla que el sistema de tormentas avanza en la región Oriental y el sur del Chaco, con alta inestabilidad atmosférica capaz de generar fenómenos de tiempo severo.

Los departamentos afectados

Hasta el momento, los departamentos alcanzados por el temporal son San Pedro, Cordillera, el centro y este de Guairá, además de Caaguazú, el noreste de Caazapá, el este de Itapúa y el centro y sur de Alto Paraná. También se incluyen zonas del centro y sur de Presidente Hayes.

Según un boletín especial difundido previamente, el temporal se inició en el sur de la región Oriental y se extendería a áreas del país.

La inestabilidad permitiría que núcleos de tormentas continúen formándose e intensificándose el lunes, incluso hasta las primeras horas del martes 02.

La previsión indica acumulados de lluvia entre 40 y 90 mm, descargas eléctricas de alta frecuencia y ráfagas de viento en torno a los 100 km/h.