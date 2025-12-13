Clima
13 de diciembre de 2025 - 07:50

¿Persistirá la lluvia el fin de semana?

Meteorología anuncia un día cálido a caluroso.
Meteorología anuncia un día cálido a caluroso.

Luego de la jornada de tormenta que se vivió ayer en todo el territorio nacional, Meteorología anuncia que persistirá la lluvia en algunas zonas.

Por ABC Color

Este sábado amaneció soleado en gran parte del país; sin embargo, aún existen zonas donde la lluvia persistirá, al menos, el día de hoy. Las temperaturas para el fin de semana serán cálidas a calurosas, según el pronóstico meteorológico.

Para hoy se prevé que las lluvias con tormentas eléctricas persistan en los departamentos del norte y este de la Región Oriental y de la Occidental. En el resto del país, la probabilidad de lluvias es baja. Esta misma condición se mantendría para mañana, domingo.

Para el lunes, nuevamente se pronostican lluvias con tormentas eléctricas que afectarían a gran parte del territorio nacional.

En cuanto a las temperaturas, para hoy y los próximos dos días, se espera un ambiente cálido y caluroso, con valores máximos que oscilarían entre 28 y 36° en gran parte del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Clima 12 de diciembre de 2025 - 19:24 Meteorología da a conocer dónde se registró más lluvia este viernes

Lluvias

Durante la jornada de ayer, un sistema de tormentas afectó a nuestro país, generando acumulados de lluvias muy significativos.

De acuerdo con datos preliminares de las estaciones meteorológicas automáticas de la DMH y de instituciones colaboradoras, se registraron los siguientes acumulados: 197 mm en Planagro (MOPC) – Canindeyú, 183 mm en la Chacra Experimental de Choré - San Pedro, 160 mm en la 3ª División de Caballería – Canindeyú, 129 mm en el Establecimiento IBEL – Canindeyú, 124 mm en la Reserva Biológica Mbaracayú (Itaipú) - Canindeyú y 109 mm en Fortín General Bruguez - Presidente Hayes. En el resto del territorio nacional, los montos de lluvias oscilaron entre 40 y 100 mm.