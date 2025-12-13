¿Persistirá la lluvia el fin de semana?

Este sábado amaneció soleado en gran parte del país; sin embargo, aún existen zonas donde la lluvia persistirá, al menos, el día de hoy. Las temperaturas para el fin de semana serán cálidas a calurosas, según el pronóstico meteorológico.

Para hoy se prevé que las lluvias con tormentas eléctricas persistan en los departamentos del norte y este de la Región Oriental y de la Occidental. En el resto del país, la probabilidad de lluvias es baja. Esta misma condición se mantendría para mañana, domingo.

Para el lunes, nuevamente se pronostican lluvias con tormentas eléctricas que afectarían a gran parte del territorio nacional.

En cuanto a las temperaturas, para hoy y los próximos dos días, se espera un ambiente cálido y caluroso, con valores máximos que oscilarían entre 28 y 36° en gran parte del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Clima 12 de diciembre de 2025 - 19:24 Meteorología da a conocer dónde se registró más lluvia este viernes

Lluvias

Durante la jornada de ayer, un sistema de tormentas afectó a nuestro país, generando acumulados de lluvias muy significativos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De acuerdo con datos preliminares de las estaciones meteorológicas automáticas de la DMH y de instituciones colaboradoras, se registraron los siguientes acumulados: 197 mm en Planagro (MOPC) – Canindeyú, 183 mm en la Chacra Experimental de Choré - San Pedro, 160 mm en la 3ª División de Caballería – Canindeyú, 129 mm en el Establecimiento IBEL – Canindeyú, 124 mm en la Reserva Biológica Mbaracayú (Itaipú) - Canindeyú y 109 mm en Fortín General Bruguez - Presidente Hayes. En el resto del territorio nacional, los montos de lluvias oscilaron entre 40 y 100 mm.