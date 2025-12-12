Meteorología da a conocer dónde se registró más lluvia este viernes

Este viernes, la lluvia acumulada logró superar los 180 mm en dos departamentos del país: Canindeyú y San Pedro.

El valor máximo se registró en zona la Ruta 10, Canindeyú, con un valor de 189.7mm.

Cifras mucho menores se pueden encontrar en la zona sur del país, al igual que en el Chaco, mientras que en Asunción el acumulado sería de 29,5mm.

Lluvias continuarán en cinco departamentos

Sobre las condiciones climáticas actuales, Meteorología anuncia que aún se esperan lluvias intensas con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes e incluso la caída de granizos en Concepción, Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón.

