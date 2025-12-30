¡Atención! 10 departamentos están en zona de tormentas

El fenómeno esperado es de lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos puntual.

Según el boletín de la Dirección de Meteorología de las 18:35, todos estos fenómenos serán de corta duración.

Esto se debe a que los núcleos de tormentas continúan desarrollándose sobre la zona de cobertura.

Agregan que no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

¿Dónde lloverá?

Según la nueva alerta meteorológica, la zona de cobertura es el norte y este de la región Oriental, así como también estarán afectados el norte y oeste de la región Occidental.

Los departamentos afectados son el sureste de Concepción, San Pedro, centro y este de Cordillera, este de Caazapá, norte de Misiones, Amambay, norte de Canindeyú, suroeste y este de Presidente Hayes, centro de Alto Paraguay y centro y sur de Boquerón.