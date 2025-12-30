Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos puntual, afectará esta tarde a 13 departamentos, en ambas regiones.
“Todos estos fenómenos de corta duración”, indica la alerta.
Se espera núcleos de tormentas que empiezan a activarse por el calentamiento sobre zona de cobertura, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.
Departamentos afectados
- Concepción.
- San Pedro.
- Cordillera.
- Caaguazú.
- Caazapá.
- Paraguarí.
- Alto Paraná.
- Central.
- Amambay.
- Canindeyú.
- Presidente Hayes.
- Alto Paraguay.
- Boquerón.