Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos puntual, afectará esta tarde a 13 departamentos, en ambas regiones.

“Todos estos fenómenos de corta duración”, indica la alerta.

Se espera núcleos de tormentas que empiezan a activarse por el calentamiento sobre zona de cobertura, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

Departamentos afectados