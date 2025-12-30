Clima
30 de diciembre de 2025 - 14:39

Los 13 departamentos en zona de tormentas para esta tarde

Gif de tormentas eléctricas sobre Asunción.
La Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia probabilidades de tormentas para la tarde de este martes. Afectará a 13 departamentos.

Por ABC Color

Lluvias moderadas a intensas con tormentas eléctricas de variada intensidad, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos puntual, afectará esta tarde a 13 departamentos, en ambas regiones.

“Todos estos fenómenos de corta duración”, indica la alerta.

Se espera núcleos de tormentas que empiezan a activarse por el calentamiento sobre zona de cobertura, no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante la tarde de hoy.

Departamentos afectados

  1. Concepción.
  2. San Pedro.
  3. Cordillera.
  4. Caaguazú.
  5. Caazapá.
  6. Paraguarí.
  7. Alto Paraná.
  8. Central.
  9. Amambay.
  10. Canindeyú.
  11. Presidente Hayes.
  12. Alto Paraguay.
  13. Boquerón.