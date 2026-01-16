Meteorología: fin de semana marcado por lluvias y tormentas en Paraguay

En su pronóstico de este viernes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, lluvias dispersas y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del territorio paraguayo, incluyendo a Asunción.

El clima se mantendría inestable durante el sábado y el domingo, con altas probabilidades de más precipitaciones y tormentas en gran parte del país.

Las temperaturas se mantienen en niveles altos y las máximas de hoy serían de 35 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 30 en Encarnación y hasta 39 en el Chaco.

Se esperan índices similares mañana sábado. Sin embargo, el domingo se daría un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 31 grados en la capital.