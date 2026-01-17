Anuncian sábado caluroso y con tormentas eléctricas

En su pronóstico de este sábado, la Dirección de Meteorología e Hidrología anuncia una jornada calurosa y húmeda con cielos mayormente nublados, vientos variables, chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en el norte, sur y este.

Desde poco antes de las 6:00 está vigente una alerta meteorológica por posibles “fenómenos de tiempo severo” - lluvias y tormentas “moderadas a fuertes” para los tres departamentos del Chaco: Presidente Hayes, el noroeste de Alto Paraguay y el norte de Boquerón.

Las tormentas continuarían mañana domingo, extendiéndose a la mayor parte del resto del país. El lunes las condiciones del tiempo mejorarían, aunque aún podrían registrarse tormentas en el norte.

Temperaturas altas

El ambiente se mantiene caluroso y húmedo en todo el país. Este sábado se esperan temperaturas máximas de 35 grados centígrados en Asunción, 33 en Ciudad del Este, 32 en Encarnación y hasta 38 en el Chaco.

Mañana se espera un leve descenso de la temperatura, con una máxima de 31 grados en la capital. El lunes registraría índices similares.