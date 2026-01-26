¡Atención! Activan alerta por tormentas para esta tarde

Según el aviso meteorológico emitido a las 13:32, se registran celdas de tormentas desarrollándose sobre el norte de la Región Oriental. Según las previsiones, es alta la posibilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante esta tarde.
Las zonas afectadas comprenden el norte del departamento de Concepción y Amambay.
Lea más: Meteorología: anuncian lluvias y tormentas al comenzar la semana en Paraguay }
Las lluvias seguirán durante gran parte de la semana
Según las previsiones, el ambiente se mantendría inestable durante los próximos días. Las tormentas se extenderían a más zonas del país entre el martes y el miércoles.
A pesar del regreso de las lluvias, las temperaturas se mantendrían muy altas en la primera parte de la semana.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy