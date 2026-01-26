Meteorología: anuncian lluvias y tormentas al comenzar la semana en Paraguay

En su pronóstico de este lunes, la Dirección de Meteorología e Hidrología anticipa una jornada muy calurosa con cielos mayormente nublados y vientos variables.

Se esperan chaparrones en la mayor parte del territorio paraguayo – incluyendo a Asunción - y ocasionales tormentas eléctricas en algunas zonas del Chaco y el norte de la Región Oriental.

El clima se mantendría inestable durante los próximos días, con más precipitaciones dispersas, mientras que las tormentas se extenderían a más zonas del país, entre ellas la capital, entre el martes y el miércoles.

Calor intenso continúa

A pesar del regreso de las lluvias, las temperaturas se mantendrían muy altas en la primera parte de la semana. Este martes se esperan máximas de 37 grados centígrados en Asunción, 35 en Ciudad del Este, 36 en Encarnación y hasta 40 en el Chaco.

No se esperan cambios importantes en la temperatura durante los próximos días.