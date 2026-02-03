Meteorología: amplían alerta de tormentas a seis departamentos de Paraguay

Poco después de las 12:00 de este martes, la Dirección de Meteorología e Hidrología emitió un nuevo boletín de alerta por posibles lluvias y tormentas eléctricas “moderadas a fuertes” que podrían afectar al centro y este de la Región Oriental en las próximas horas.
“Celdas de tormentas se desarrollan sobre la zona de cobertura y no se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo de manera muy puntual durante las primeras horas de la tarde de hoy”, indica el anuncio.
Esos fenómenos afectarían a los departamentos de Guairá, Caaguazú, Caazapá, Paraguarí, Alto Paraná y Canindeyú.
Sin embargo, no se descarta que se produzcan también lluvias y ocasionales tormentas eléctricas en la mayor parte del resto del país, incluyendo a Asunción, durante el trascurso de la jornada.
El pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología indica que el tiempo podría normalizarse desde mañana en gran parte del país, aunque algunas zonas del norte podrían seguir registrando lluvias dispersas durante los próximos días.