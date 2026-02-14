Alerta de tormentas para esta noche y madrugada: conocé las zonas bajo riesgo

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió a las 22:20 una actualización de su alerta meteorológica ante el desarrollo de nuevas celdas de tormenta en el norte de la región Oriental y en la región Occidental.

Según el informe oficial, se esperan lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de viento de intensidad moderada y la probabilidad de caída puntual de granizos.

No se descarta la ocurrencia de fenómenos de tiempo severo en lo que resta de la noche y durante las primeras horas de la madrugada del domingo.

Hasta el momento, los departamentos afectados son el sur de San Pedro, Alto Paraguay y Boquerón.

Pronóstico para el domingo y la semana

La meteoróloga Aracely Fernández señaló que para el domingo se mantienen probabilidades de lluvias puntuales, aunque con tendencia a una mejoría gradual hacia el inicio de la semana.

Para el fin de semana se prevén temperaturas entre 31 y 36 °C, con sensaciones térmicas superiores debido al alto contenido de humedad en el ambiente. A partir del lunes, se anticipa un nuevo aumento marcado de las temperaturas extremas en gran parte del país.